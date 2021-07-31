Использование Международной космической станции (МКС) после 2024 года является рискованным в связи со старением оборудования.

К такому выводу пришел Совет главных конструкторов, передает пресс-служба "Роскосмоса".

По словам представителей государственного концерна, эксперты рассмотрели актуальное состояние МКС и пришли к соответствующему выводу.

"В связи со старением значительной части оборудования станции дальнейшая эксплуатация РС МКС после 2024 года создает дополнительные риски", - заявили в госкорпорации.

В связи с этим Россия планирует завершить эксплуатацию МКС до 2028 года. До этого периода "Роскосмос" поручил профильным предприятиям поддерживать безопасность российской части МКС до создания новой российской станции.

МКС была введена в эксплуатацию 20 ноября 1998 года. Изначально планировалось, что станция проработает на орбите до 2010 года, и уже в 2008 называлась другая дата - 2016 или 2020. В начале 2015 года сообщалось о планах работы станции до 2024 года.

Ранее мы писали, что в скором времени у скафандров на МКС заканчивается гарантийный срок, контрактов на производство новых пока нет. Поэтому российские космонавты могут потерять возможность выходить в открытый космос.

Также "Страна" сообщала, что в NASA хотят продлить работу МКС на орбите Земли до 2030 года.

Между тем осенью Россия заявляла, что хочет отказаться от участия в МКС и построить свою орбитальную станцию.

В апреле в РФ озвучили конкретные сроки, когда это будет сделано: 2025 год.

Ранее "Страна" рассказывали, как СССР опередил США, отправив первым человека в космос, и прогнозировали, куда дальше полетят земляне.

Мы также сообщали, что в NASA перенесли высадку человека на Луну, которая планировалась на 2024 год.