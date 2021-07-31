В Подмосковье ротвейлер искусал двоих маленьких детей. 11-месячный мальчик в тяжелом состоянии

В российской деревне Филипповское, что в Подмосковье, ротвейлер напал на двоих детей, оба были госпитализированы с травмами. Одному из пострадавших меньше года, ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму.

Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на Следственный комитет России.

По данным МВД, инцидент произошел в субботу, 31 июля. Мать с двумя детьми подошли к частному дому в Чеховском округе, чтобы купить овощи у хозяйки участка.

Через некоторое время ротвейлер, привязанный на цепь, сорвалась с ошейника и выбежала на улицу. Сначала она укусила 4-летнюю девочку. Потом собака повалила коляску с 11-месячным мальчиком и принялась кусать его.

Прохожие вызвали скорую, медики госпитализировали обоих пострадавших. По данным местных властей, 11-месячный мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму. Он доставлен в московское медучреждение. Мальчик находится в тяжелом состоянии.

В то же время его 4-летняя сестра госпитализирована в больнице Чехова, на данный момент ее жизни ничего не угрожает, а ее состояние у врачей опасения не вызывает.

Правоохранители проведут проверку, в рамках которой установят обстоятельства и причины инцидента. Также они проверят исполнение требований законов о несовершеннолетних и ответственном обращении с животными.

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