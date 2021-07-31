Национальное агентство по предупреждению коррупции обратится в Национальное антикоррупционное бюро Украины, Национальную полицию Украины и Государственное бюро расследований из-за обнаруженных признаков уголовного или административного правонарушения в е-декларациях чиновников.

Об этом сообщает сайт НАПК.

НАПК выявило признаки уголовного или административного правонарушения в 64 из 294 деклараций. Общая сумма недостоверных сведений в денежном выражении составила более 255 млн грн.

Среди правонарушителей оказались народные депутаты и бывшие и находящиеся нынче на должности государственные чиновники. В частности:

экс-первый заместитель председателя Национального агентства по вопросам государственной службы Ирина Овчаренко,

судья Верховного Суда Украины Николай Короткевич,

нардепы Михаил Забродский, Максим Пашковский, Ольга Саладуха, Анна Колесник;

экс-первый замдиректора ГБР Александр Бабиков,

бывший замглавы Государственной службы экспортного контроля Денис Радов,

экс-глава Харьковской ОГА Алексей Кучер,

бывший замглавы Харьковской ОГА Тарас Пастух,

экс-замглавы Запорожской ОГА Андрей Буйный,

замглавы Харьковской ОГА Руслан Тихонченко.

Как сообщалось, на этой неделе НАПК сообщило о начале проверки сорока деклараций. При этом сообщалось, что с начала года проверка была проведена в отношении 897 деклараций служащих.

Сообщалось, что декларации восьми народных депутатов Верховной Рады Украины, в том числе и Николая Стефанчука (брата первого вит-спикера Руслана Стефанчука), попали на проверку в соответствии с порядком очередности.

По результатам автоматического анализа рисков в декларациях начата проверка деклараций Чайковского Ивана, депутата от партии "За будущее" и 11 других чиновников.

На проведение полной проверки деклараций предусмотрено до 120 календарных дней. При наличии оснований проверка может быть продлена, но не более чем на 60 календарных дней.

Напомним, в конце октября 2020 года Конституционный суд признал не соответствующими Конституции отдельные положения антикоррупционного законодательства, в частности уголовную ответственность за недостоверное декларирование и отдельные полномочия НАПК.

Однако, уже в декабре Верховная Рада восстановила ответственность за декларирование недостоверных данных и непредставление декларации.

Ранее "Страна" писала, что национальное агентство по предупреждению коррупции обеспечило перечисление около 200 миллионов гривен, выделенных из госбюджета на их уставную деятельность.

Как сообщалось, в текущем году на финансирование НАПK было выделено 1,144 миллиарда гривен. Часть этих средств, а именно, 697 миллионов, направили на финансирование парламентских партий. К слову, эта сумма стала самой большой за последние пять лет.

Кроме этого, мы писали о том, что глава НАПК Александр Новиков в июне этого года получил зарплату в 253,6 тыс. гривен, а его заместители - от 149,6 тыс. до 308,4 тыс. гривен.

Также, "Страна" рассказывала, что в ноябре прошлого года партию Тимошенко оставили без госфинансирования из-за нарушений в отчетности.