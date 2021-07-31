В Одесской области отдыхающим продали фальшивых креветок из желатина
В курортной Затоке в Одесской области отдыхающим продали фальшивые тигровые креветки. Подделка была изготовлена из желатина.
Видео туристки, которая жалуется на схему обмана отдыхающих на пляже публикуют одесские телеграм-каналы
"История о том, как нас развели на море", - рассказала на видео отдыхающая.
Женщина показала креветок, которых она купила. Туристка призналась, что их соблазнил внешний вид - креветки были большими, красивыми, с яркими красными полосами.
Креветки из желатина. Фото: Скриншот из видео
При этом женщина сказала, что они стоили немалых денег, хотя точную сумму не назвала
Продавщица, как отметила туристка, ничего не сказала о том, из чего сделан деликатес.
"Как же мы расстроились, когда они оказались из желатина", - отметила туристка.
Она предположила, что креветки сделали, залив желатиновую массу в специальные формочки.
Туристка также показала, что креветки - очень плотной консистенции, их было сложно разломать. Продали товар в простом целлофановом пакетике, ни маркировки там не было.
На каком именно пляже произошел подобный инцидент, также не уточняется.
Напомним, в прошлом месяце в Одесской области на берег черноморского Хаджибейского лимана выбросило огромное количество мертвых креветок. В некоторых местах слой этих морских обитателей на поверхности достигал 15 сантиметров.
Также в прошлом году на острове Джарылгач, территория которого является заповедной зоной для множества краснокнижных животных, полицейские поймали браконьеров, которые расставили незаконные сети и выловили редких осетров и акул.
В начале июля "Страна" писала, что в Черном море в районе Одессы позеленела и зацвела вода. Госпотребслужба региона тогда предстерегала отдыхающих от купания.