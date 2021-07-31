В курортной Затоке в Одесской области отдыхающим продали фальшивые тигровые креветки. Подделка была изготовлена из желатина.

Видео туристки, которая жалуется на схему обмана отдыхающих на пляже публикуют одесские телеграм-каналы

"История о том, как нас развели на море", - рассказала на видео отдыхающая.

Женщина показала креветок, которых она купила. Туристка призналась, что их соблазнил внешний вид - креветки были большими, красивыми, с яркими красными полосами.

Креветки из желатина. Фото: Скриншот из видео

При этом женщина сказала, что они стоили немалых денег, хотя точную сумму не назвала

Продавщица, как отметила туристка, ничего не сказала о том, из чего сделан деликатес.

"Как же мы расстроились, когда они оказались из желатина", - отметила туристка.

Она предположила, что креветки сделали, залив желатиновую массу в специальные формочки.

Туристка также показала, что креветки - очень плотной консистенции, их было сложно разломать. Продали товар в простом целлофановом пакетике, ни маркировки там не было.

На каком именно пляже произошел подобный инцидент, также не уточняется.

Напомним, в прошлом месяце в Одесской области на берег черноморского Хаджибейского лимана выбросило огромное количество мертвых креветок. В некоторых местах слой этих морских обитателей на поверхности достигал 15 сантиметров.

Также в прошлом году на острове Джарылгач, территория которого является заповедной зоной для множества краснокнижных животных, полицейские поймали браконьеров, которые расставили незаконные сети и выловили редких осетров и акул.

В начале июля "Страна" писала, что в Черном море в районе Одессы позеленела и зацвела вода. Госпотребслужба региона тогда предстерегала отдыхающих от купания.