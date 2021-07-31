Полицейские пришли на территорию проведения фестиваля электронной музыки Z.Fest (преемник легендарного фестиваля "Казантип" - Ред.) в аннексированном Крыму с проверкой, по итогам которой они выявили случаи продажи и употребления наркотиков. В результате мероприятие закрыли.

Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на информацию МВД России

Проверки были осуществлены на основании жалоб местных жителей на громкую музыку и несоблюдение карантинных ограничений участниками фестиваля. Кроме этого выявили факты продажи наркотиков, их употребления, распития алкоголя в общественных местах, мелкого хулиганства и другие.

На основании требований Роспотребнадзора, местного "МВД" и "администрации" района, где проводится фестиваль, вынесли официальные предостережения организаторам о недопустимости действий, которые создают условия для правонарушений.

Фестиваль Z.Fest начался 30 июля и должен был продлиться до 8 августа. В прошлом году фестиваль также закрывали по аналогичным причинам. Мероприятие является преемником фестиваля электронной музыки "Казантип", который проходил в Крыму с начала 1990-х годов и до 2013 года.

Напомним, ранее "правительство" Крыма решило снести недостроенную и заброшенную более 30 лет назад атомную электростанцию в городе Щелкино, где проводился "Казантип".

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