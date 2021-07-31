На фоне мощных лесных пожаров, которые охватили Турцию еще 28 июля, людей начали эвакуировать из трех пятизвездочных отелей в Бодруме. Однако, решение выселить людей из номеров было принято в профилактических целях.

Об этом сообщает Milliyet.

"Эвакуация проведена в профилактических целях. Непосредственной угрозы возгорания гостиниц нет", - говорится в сообщении.

Также мэр турецкого Бодрума подтвердил РИА Новости эвакуацию из-за лесных пожаров трех отелей. Он уточнил, что туристы размещены в подходящих объектах в центре города.

Как отмечают в местных СМИ, возгорание началось в квартале Ичмелер, огонь начал быстро приближаться к жилой зоне из-за сильного ветра.

Напомним, масштабные лесные пожары в Турции начались 28 июля. По последним данным, четыре человека погибли, больше 180 пострадали. "Страна" разбиралась, что грозит украинским туристам из-за этих пожаров, которые разбушевались в разгар сезона отпусков.

Однако, уже сегодня президент Турции заявил, что по состоянию на вечер субботы 31 июля большинство очагов лесных пожаров в Турции уже локализованы и потушены.

Он напомнил, что для участия в тушении огня специальные самолеты выслали Россия, Азербайджан, Украина и Иран.

Из-за лесных пожаров в Турции погибли, как минимум, 4 человека, всего пострадали более 180 человек.