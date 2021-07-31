В горящей Турции эвакуировали туристов из трех отелей Бодрума. Видео
На фоне мощных лесных пожаров, которые охватили Турцию еще 28 июля, людей начали эвакуировать из трех пятизвездочных отелей в Бодруме. Однако, решение выселить людей из номеров было принято в профилактических целях.
Об этом сообщает Milliyet.
"Эвакуация проведена в профилактических целях. Непосредственной угрозы возгорания гостиниц нет", - говорится в сообщении.
Также мэр турецкого Бодрума подтвердил РИА Новости эвакуацию из-за лесных пожаров трех отелей. Он уточнил, что туристы размещены в подходящих объектах в центре города.
Как отмечают в местных СМИ, возгорание началось в квартале Ичмелер, огонь начал быстро приближаться к жилой зоне из-за сильного ветра.
Напомним, масштабные лесные пожары в Турции начались 28 июля. По последним данным, четыре человека погибли, больше 180 пострадали. "Страна" разбиралась, что грозит украинским туристам из-за этих пожаров, которые разбушевались в разгар сезона отпусков.
Однако, уже сегодня президент Турции заявил, что по состоянию на вечер субботы 31 июля большинство очагов лесных пожаров в Турции уже локализованы и потушены.
Он напомнил, что для участия в тушении огня специальные самолеты выслали Россия, Азербайджан, Украина и Иран.
Из-за лесных пожаров в Турции погибли, как минимум, 4 человека, всего пострадали более 180 человек.