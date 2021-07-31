Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что Украина будет добиваться того, чтобы "Северный поток-2" не был сертифицирован и не мог быть запущен.

Такие намерения он высказал в интервью Радио Свобода

"Проиграна битва, но не проиграна война. И наша "война" против "Северного потока-2" продолжается", - сказал Витренко.

Битвой Витренко считает непосредственно строительство газопровода. Витренко признает, что "он будет достроен в ближайшее время".

Но Витренко считает, что есть возможность сделать так, чтобы газопровод не заработал. Он заявил, что Киев работает над тем, чтобы труба не прошла сертификацию.

Это, по мнению Витренко, возможно, если доказать, что компания, которая обслуживает трубу, контролируется "Газпромом" и президентом России.

Витренко говорит, что европейское законодательство запрещает одному лицу или группе лиц контролировать и добычу и транспортировку газа. Это также записано в недавнем совместном заявлении США и Германии.

Председатель правления говорит, что МИД уже направило соответствующие ноты Европейской комиссии, которая занимается сертификацией оператора, с призывом учесть "так называемый принцип солидарности".

Напомним, 21 июля Министерство иностранных дел ФРГ опубликовало совместное заявление США и Германии по сделке касательно "Северного потока-2".

"Страна" подробно анализировала, что она значит с экономической точки зрения. В том числе и касательно "принципа солидарности", о котором говорит Витренко. Эксперты считают, что он не помешает "Газпрому" начать поставки газа по СП-2.

На днях "Страна" писала, что российское судно "Академик Черский", которое в июле переместилось в воды Германии для достройки "Северного потока-2", завершило первоначально запланированный объем работ по строительству "Северного потока - 2".

В компании сообщили, что магистраль готова на 99%. Оставшийся участок заканчивает трубоукладочное судно "Фортуна".

Глава крупнейшей в Центральной Европе австрийской нефтегазовой компании "OMV", который участвует в проекте, Райнер Зеле выразил надежду на запуск газопровода в этом году. Он также заявил, что строительство должны завершить в конце августе.

Райнер Зеле поддержал сделку между Вашингтоном и Берлином по "Северному потоку-2".

Напомним, ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия завершит строительство газопровода до конца лета 2021 года, после чего его введут в эксплуатацию. Президент России Владимир Путин в июне заявил, что полностью трубопровод будет готов через 1,5-2 месяца.

Также мы рассказывали, что 11 июня завершили строительство морской части первой нитки российского газопровода и наполнили газом.

Тогда же компания-оператор трубопровода Nord Stream 2 объявила о начале пусконаладочных работ по заполнению газопровода газом.