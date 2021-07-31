В центре Черкасс одесские байкеры жестоко избили парня и девушку - нападавшим не понравилось, как пара обогнала их колонну на автомобиле. Тем временем в полиции сообщили, что следователи выясняют, "кто провоцировал ситуацию".

Об этом сообщает местный телеграм-канал "Х@@вая Одесса", со ссылкой на слова пострадавшей.

Она рассказала, что одесские байкеры провели ежегодное мероприятие "Мотопробег единства Украины". По ее словам, причиной конфликта стал обгон колонны мотоциклистов на автомобиле.

"Им это не понравилось, и они сразу начали сгонять нас, выкрикивая ругательства всякую, харкали на машину, били машину ногами и цепями. Мы начали убегать от них и использовали баллончик как защиту, когда они зажимали нас со всех сторон", - рассказала девушка.

Пара пыталась защищаться при помощи монтировки, однако на видео видно, что несколько байкеров избили и оттащили парня, а также таскали по земле за волосы девушку. При этом на кадрах с места событий видно, как во время нападения мимо проезжает автомобиль полиции.

После того, как байкеры расправились с парой, они принялись бить их машину - в результате разбито лобовое, заднее стекло и окна.

После нападения пострадавшие оказались в больнице с множественными травмами - у обоих сотрясение мозга. По словам девушки, у нее болят почки и ребра, однако ее парень находится в еще более тяжелом состоянии. Также она утверждает, что байкеры пытаются извратить эту ситуацию, так как им грозит уголовное дело по трем статьям.

Тем временем полиция Черкасской области сообщила, что правоохранители разбираются в конфликте байкеров с водителем авто.

"В Черкассах байкеры повредили автомобиль местному жителю. Между ними возник конфликт. По каким причинам, кто совершал и кто провоцировал ситуацию, и другие обстоятельства сейчас выясняют следователи. Сейчас сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 296 (хулиганство совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет", - сообщили в пресс-службе полиции.

Напомним, недавно в Киеве рядом со станцией метро "Дворец Спорта" произошла драка. Также там было слышно 6 выстрелов. По данным журналистов, один из находившихся там мужчин упал и больше не вставал.

Ранее мы писали о том, как в одесском трамвае, курсирующем по маршруту №7, пожилые мужчины устроили рукопашную за место для сидения.