Адвокат экс-судьи Николая Чауса Ростислав Кравец сообщил о том, что был в офисе Уполномоченного Верховной рады по правам человека. В связи с этим он попросил журналистов сообщить омбудсмену Людмиле Денисовой о ситуации с Чаусом. В частности о том, что к нему не допускают адвоката.

Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

Он также выразил надежду, что Денисова, или ее заместители приедут к зданию СБУ на ул. Владимирской в Киеве

"Был в офисе Уполномоченного Верховной рады по правам человека. Охранник сообщил, что в выходные никого нет. Даже дежурного.

Уважаемые журналисты, те у кого есть связь с Денисовой, сообщите пожалуйста ей о ситуации с Николаем Чаусом и препятствованию допуска адвоката к клиенту.

Надеюсь она или ее заместители отреагируют и прибудут к зданию СБУ на Владимирской, чтобы защитить основоположник права человека", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера похищенного судью Николая Чауса нашли. Он заявил полиции, что был похищен. Как рассказал источник, в полицию поступило обращение от старосты села Мазуровка. Он рассказал, что в селе обнаружил гражданина Николая Алексеевича Чауса, который сообщил ему, что он был похищен.

Однако, история с появлением в Украине судьи Чауса вчера не закончилась его обнаружением в одном из сел под Винницей. Дальше Национальное антикоррупционное бюро, которое разыскивает Чауса за взятку еще с 2016 года, попыталось отбить судью у СБУ, которая везла его в Киев. Началась погоня, во время которой антикоррупционеры сбили мотоциклиста. Но в итоге Чауса им не отдали. А его адвокатам сказали, что в СБУ судьи нет.

Что все это означает и когда Николая Чауса предъявят общественности - разбиралась "Страна".