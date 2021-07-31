В ряде городов Франции начались в субботу демонстрации противников обязательной вакцинации от коронавируса и санитарных пропусков. Происходят столкновения с полицией сообщается о применении слезоточивого газа против протестующих.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Протесты против "пропусков здоровья", охватившие Францию, продолжаются уже третьи выходные.

Около 161 тысячи человек собрались на аналогичные акции протеста на прошлой неделе,

Неделей ранее сообщалось о 110 тысячах участников антикоронавирусных протестов.

Более трех тысяч полицейских и жандармов были мобилизованы для борьбы с демонстрантами и защиты уязвимых объектов.

Напомним, что в прошлые выходные массовые протесты против новых карантинных мер прошли во многих крупных городах Европы. Так, например, демонстрации состоялись в Великобритании, Италии и Амстердаме.

Ранее мы писали о том, что Париж признал, что Францию накрыла очередная волна коронавируса. И поэтому, начиная со среды, 21 июля, в стране вступила в действие система санитарных пропусков.

После введенных ограничений попасть в музеи и кинотеатры стало возможным лишь при наличии специального документа - санитарного пропуска.

Ожидается, что в августе законодатели обсудят, стоит ли их использовать в будущем для посещений ресторанов, кафе и торговых центров.

20 июля глава Минздрава Франции Оливье Веран сообщил, что в стране за сутки было выявлено 18 тысяч новых случаев коронавирусной болезни.

Он выразил мнение, что "Дельта" становится причиной стремительного роста случаев заболевания сравнительно с предыдущими вариантами, замеченными ранее в Британии и ЮАР.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что к сентябрю необходимо вакцинировать всех медработников. После этого во Франции начались забастовки из-за санпропусков и обязательных прививок для медиков.