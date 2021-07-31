По состоянию на вечер субботы 31 июля большинство очагов лесных пожаров в Турции уже локализованы и потушены.

Об этом сообщает "Анадолу" со ссылкой на заявление президента страны Реджепа Эрдогана.

"В тушении лесных пожаров за последние три дня задействованы 4 тыс. человек. В зоне бедствия работают шесть самолетов, 45 вертолетов, девять БПЛА, 117 пожарных машин", - сказал Эрдоган.

Он напомнил, что для участия в тушении огня специальные самолеты выслали Россия, Азербайджан, Украина и Иран.

Кроме этого, на экстренные меры по устранению ущерба от лесных пожаров в регионах Турции на первоначальном этапе выделено 50 млн турецких лир (около 6 млн долларов).

"Каждый пострадавший получит помощь от государства. Ущерб будет возмещен в полном объеме, выплаты налогов отложены. В течение года в зоне бедствия будут отстроены заново все сгоревшие жилые постройки. Строительство будет вестись с учетом особенностей архитектуры регионов", - сообщил Эрдоган.

Президент добавил, что погорельцам будут выделены средства для аренды домов. Помимо этого, государство возместит ущерб фермерам, животноводам и владельцам тепличных хозяйств.

Напомним, масштабные лесные пожары в Турции начались на этой неделе. Уже известно о минимум четырех смертях. Из-за огня пострадали 180 человек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил своему турецкому коллеге Реджепу Эрдогану соболезнования. Тогда Киев направил в страну пожарные самолеты для ликвидации огня.