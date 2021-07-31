В Украине в воскресенье ожидается резкое шквалистое усиление ветра до 20 м/с и град. В ряде областей объявили штормовое предупреждение.

Об этом говорится в сообщениях Укргидрометцентра и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, непогода продержится до конца суток воскресенья, 1 августа.

В свою очередь, в ГСЧС предупредили о чрезвычайной пожарной опасности.

Грозы, а в отдельных районах с градом и шквалами в 15-20 м/с ожидаются уже вечером, 31 июля на востоке страны и в Запорожье.

Такая же погода будет и в западной Украине завтра, 1 августа

Чрезвычайный уровень пожарной опасности 31 июля и 1 августа обещают в Тернопольщине, Львовщине, Киевщине, Сумщине, Житомирщине, Полтавщине, Винниччине, Кировоградщине и в Крыму.

Согласно прогнозам синоптиков, 1 августа жаркая погода сохранится по всей стране.

Только в западных областях температура немного снизится, атмосферный фронт из Западной Европы принесет туда дожди.

Также днем местами в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах с градом и шквалами 15-20 м/с. На остальной территории страны будет без осадков, ветер переменных направлений, 5-8 м/с.

Температура в западных областях ночью +12... +17, днем +24... +29, на остальной территории ночью +14... +19, на юге +18... +23, днем +28... +33, в южной и восточной части – до +35.

В Киеве в воскресенье ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер южный с переходом на западный, 5-8 м/с, при грозе порывистый. Температура ночью +17... +19, днем +28... +30.

Ранее мы писали о том, что в Ровенской области выпал град размером с куриное яйцо, налетел мощный ветер и ливень.

В то же время аномальная жара, которая в июле обрушилась на Украину, в ближайшие десятилетия по всему миру будет только усиливаться. Причиной этому послужат выбросы парниковых газов.