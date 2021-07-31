В Хабаровском крае (РФ) сверхманевренный истребитель Су-35С упал в Охотское море. Причиной инцидента стал отказ двигателя. Пилот остался жив.

Об этом в субботу, 31 июля, со ссылкой на источник в Восточном военном округе РФ сообщает российское агентство ТАСС.

По словам собеседника журналистов, Су-35С упал в Охотское море во время выполнения учебно-тренировочных полетов. После отказа двигателя из летательного аппарата катапультировался летчик. Его уже нашли и доставили на аэродром базирования. На данный момент его жизни ничего не угрожает.

Комиссия военного округа уже начала расследование инцидента.

Су-35 (для Воздушно-космических сил РФ носит название Су-35С) - истребитель поколения 4++, разработанный в 2008 году. Аппарат может разгоняться до 2,5 тысяч километров в час, а дальность его полета достигает 3,4 тысячи километров. Истребитель оборудован пушкой калибра 30 миллиметров и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.

Ранее мы рассказывали, как 6 июля, на Камчатке с радаров пропал самолет Ан-26. Позже выяснилось, что он столкнулся со скалой и разбился. Все 28 человек на борту самолета погибли.

Уже 16 июля под Томском пропал с радаров пассажирский авиалайнер Ан-28. Позже стало известно, что борт мог потерпеть крушение в Томской области сразу после взлета. В МЧС РФ через некоторое время заявили, что авиалайнер совершил жёсткую посадку. При этом все пассажиры выжили.