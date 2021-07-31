Супруга судьи Николая Чауса, Светлана, в комментарии "Стране" сообщила, что муж до сих пор не вышел с ней на связь.

Она добавила, что из соображений безопасности пока не планирует сама приезжать в Киев и требовать от СБУ встречи с супругом.

"Там есть Ростислав Юрьевич (Кравец, адвокат семьи Чауса - Ред.)", - так объяснила своё решение Светлана Чаус.

На вопрос, связывались ли с ней из СБУ, Светлана ответила, что связывались один раз.

"Сообщили, что Николай Чаус у них", - заявила "Стране" Светлана Чаус.

Также она уточнила, что планирует приехать в Киев, когда это будет безопасно.

Напомним, НАБУ подозревает Николя Чауса в получении взятки. С 2016 года Чаус находился в Молдове. Согласно информации экс-нардепа Александра Онищенко, сбежать из Украины ему помогли люди из близкого окружения бывшего президента Украины Петра Порошенко.

3 апреля 2021 года стало известно о похищении Чауса в Молдове, по словам его супруги, бывшего судью похитили, когда он отвозил ребенка на тренировку.

До недавнего времени судья давал о себе знать на нескольких видео, которые появились в специально созданном для этих целей телеграм-канале. Там Чаус никаких деталей о своем положении не раскрывал и туманно намекал, что скоро начнет давать показания на Порошенко и его окружение. Но потом видео закончились.

Вчера похищенного судью Николая Чауса нашли. Он заявил полиции, что был похищен. "Страна" разбиралась, куда теперь придет следствие по судье и где он на самом деле находился.