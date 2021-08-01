В последний месяц лета долговременной жары свыше +30 уже не будет, но в отдельные дни она еще напомнит о себе. Синоптики обещают краткосрочные похолодания и дожди под конец месяца.

Собрали общий прогноз на весь август, а также погоду в Киеве, Одессе и Карпатах, в том числе на долгие выходные ко Дню Независимости.

Какой будет погода в августе

В первые дни месяца жара не сдаст позиции. 1 августа западные и частично северные области зацепит циклон Гвидо, который принесет дожди. После обеда гроза может пройти в Киеве и к вечеру усилиться. Воздух прогреется до +26...+30.

Но на большей территории Украины сохранится сухая и жаркая погода +29...+32, местами до +34.

По ориентировочным прогнозам "Укргидрометцентра" в первой половине августа ожидается небольшое снижение температуры и ослабление жары. Месяц ожидается преимущественно сухой, без аномальных осадков. В целом температура будет выше нормы, но жара будет длиться не весь месяц, скорее это будут отдельные скачки на 1-2 дня.

Народный синоптик Леонид Горбаль прогнозирует с 1 по 3 августа в среднем умеренную жару +25...+27.

4-5 августа возможен резкий скачок температуры до +35, однако спустя день-два жара постепенно начнет идти на убыль. С 5 по 10 августа синоптик прогнозирует +23...+25. Прохлады добавят осадки 8 и 9 августа.

С 11 августа на пару дней жара свыше +30 вновь даст о себе знать. Но уже 12-14 числа днем будет около +23.

С 15 августа потеплеет до +28, но ненадолго. С 16 августа в зависимости от региона днем возможны +26...+23. Дожди могут прийти 22 августа. С 24 августа, на День независимости, потеплеет, но температурная отметка не поднимется выше +30, скорее всего, можно рассчитывать на +24...+26.

С 26 августа и до конца месяца возможно похолодание до +14...+17 днем.

Погода в Киеве

1-2 августа в Киеве жарко до +27...+30 днем. Возможны грозовые дожди.

3-5 августа иногда могут быть осадки, температура немного снизится до +25...+26 днем.

6 - 9 августа похолодает до +21...+23 днем, дожди.

10-14 августа +25...+26.

15-16 августа небольшой жаркий всплеск до +26...+27.

С 17 августа и до конца месяца будет прохладнее - до +23, временами дожди.

Погода в Киеве в августе

Погода в Одессе

1-3 августа днем +27...+29, возможны грозы

4 августа до +26

5-10 августа +27...+28, дожди

11 - 23 августа до +27...+28, преимущественно без осадков

24-25 августа снижение температуры до +24...+26, дожди.

Погода в Киеве в августе

Погода в Карпатах

В Яремче Ивано-Франковской области 1 августа жарко до +28.

2 августа до +25, дождь.

3 августа похолодает до +21 днем, возможны осадки.

4-5 августа немного теплее - до +24.

6 августа будет прохладнее +21 днем, гроза.

7-8 августа +23...+24, возможны осадки.

9 августа днем +20, гроза.

10-15 августа днем +24...+25, временами осадки.

16-25 августа днем +21...+22, временами гроза.

Погода в Киеве в августе