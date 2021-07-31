Мэр Николаева Виталий Ким сообщил, что в городе подтвердили четыре новых случая заражения индийским штаммом коронавируса "Дельта", распространение которого в Украине спрогнозировали ученые НАН.



Об этом он написал в Facebook.

"К сожалению, болезнь не отступает. Сегодня стало известно, что в Николаеве выявили 4 случая опасного штамма коронавируса "Дельта", — написал мэр.

По словам Кима, трое заболевших индийским штаммом недавно вернулись из Турции. Еще один — из России. Глава города уточнил, что все четверо чувствуют себя удовлетворительно, но находятся на самоизоляции.

Ким также добавил, что согласно статистическим данным, ежедневно в городе не менее, чем у 20 человек, диагностируют Covid-19. Это свидетельствует об увеличении темпов распространения заболевания.

Ранее мы писали о том, что впервые "Дельта" штамм в Украине выявили у шести человек в Киеве. Позже во Львовской области подтвердили три случая заражения коронавирусом "Дельта", больные в пределах инкубационного периода находились в Великобритании (2 человека) и России (1 человек).

Однако, уже 28 июля в Киеве умер первый пациент, который был заражен опасным индийским штаммом "Дельта".