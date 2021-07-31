Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ответ главы МИДа Франции на запрос сенаторов о ситуации с ультраправыми в Украине.

Комментарий опубликован в официальном телеграм-канале Марии Захаровой

Захарова обратила внимание, что согласно выводам, в Украине популярность неонацистов не превышает среднеевропейские показатели.

Также она прокомментировала слова Жана-Ив Ле Дриана, что демократический приход к власти Зеленского доказывает отсутствие неонацизма в стране.

Эта часть ответа вызывает у Захаровой "не только шок, но и смех".

"Хочется напомнить французским знатокам истории, что в одной из европейских стран в 1930-х годах один человек пришел к власти самым что ни на есть демократическим путем", — заявила она





Напомним, французские сенаторы после визита в Киев в конце мая обратилась с официальным запросом к главе МИД Франции с просьбой высказать позицию по поводу деятельности организаций, наподобие вооруженного подразделения "Азов".

Представители комиссии иностранных дел Сената обратили внимание на то, что в центре Киева открыто продают нацистскую символику и записывают в бойцы этой организации.

Как сообщалось, Жан-Ив Ле Дриана Франция отправит на "Крымскую платформу". Также он примет участие в праздновании дня Независимости Украины.

Как сообщалось, в Беларуси законодательно запретили оправдание нацизма.

Президент Лукашенко подписал закон, который запрещает героизацию и содействие нацистской идеологии.

Также закон вводит термины "нацистские преступники". Закон запрещает также финансировать и героизировать нацизм.