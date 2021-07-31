С субботы, 31 июля, в столице Литвы городе Вильнюс начали делать прививки от коронавируса прямо в машинах людей, которые этого желают.

Об этом сообщает портал Vakcina Vilnius.

Автомобильную вакцинацию будут делать по будням с 15:00 до 20:00. На выходных днях время немного сместится, прививать будут с 09:00 до 14:00. По оценкам местных властей, такое решение позволит дополнительно прививать по 100-150 человек ежедневно.

В первую неделю желающим предлагают сделать укол вакцинами Moderna и AstraZeneca. При этом регистрироваться заранее не нужно будет, необходимо приехать в такой пункт с документом, который удостоверяет личность.

По данным местного Минздрава, по состоянию на 30 июля в Литве в целом было выявлено 282 416 подтвержденных случаев Covid-19, из которых 4 413 закончились смертельным исходом.

Как сообщала "Страна", в Венгрии под угрозой увольнения медиков обязали вакцинироваться от коронавируса к 1 сентября. Не вакцинироваться им можно только по медицинским показаниям.

Также мы писали о том, что по результатам исследования в Украине антитела к коронавирусу Covid-19 есть у 40% жителей.