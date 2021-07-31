В Берлине впервые проведут танцевальный эксперимент, направленный на изучение коронавируса. Его авторы хотят узнать, безопасно ли разрешать ночным клубам работать в условиях пандемии.

Об этом сообщает Spiegel.

Проект организуют департамент культуры Сената Берлина, а также легендарная немецкая клиника "Шарите". 6 - 8 августа они проведут 48-часовую вечеринку. Мероприятия пройдут одновременно в популярных клубах Crack Bellmer, Festsaal Kreuzberg, Kitkat, Metropol, Salon zur Wilden Renate и SO36.

Запланировано, что гостями вечеринок станут около двух тысяч человек. Им позволят свободно курсировать между клубами, при этом не нося маски и не соблюдая дистанцию. Необходимо будет показать на входе билет, а также свежий отрицательный результат экспресс-теста на коронавирус - независимо от того, человек уже болел или завершила курс прививок. Проводить тест будут прямо перед входом.

Организаторы исследования хотят удостовериться, правда ли привитые люди могут переносить коронавирус. Об этом стало известно благодаря опыту музыкального фестиваля в Утрехте в Нидерландах: несмотря на требование негативного теста, прививки или справки о перенесенной болезни, там заразились около 1 000 человек.

Ранее мы писали о том, что весной текущего года в Барселоне во время пандемии коронавируса провели концерт с участием пяти тысяч зрителей, которые сдали тесты на Covid-19. Цель мероприятия - проверить, насколько безопасно проводить такие массовые шоу.

Помимо этого, один из возможных вариантов дальнейшей мутации коронавируса Covid-19 предусматривает повышение его летальности до 35%, т.е. возможности убивать каждого третьего инфицированного.