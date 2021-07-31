В Турции продолжают бушевать мощные лесные пожары. Они подходят вплотную к курортным зонам, где отдыхают в том числе украинские туристы. На данный момент горит лес в центре Бодрума.

На кадрах, которые "Стране" предоставили украинские туристы, видно, что пожары приближаются к береговой линии.

"Пожар очень быстро распространяется. Людей пока не эвакуируют. Слышны сирены. Пожар тушат с вертолетов", - сообщила "Стране" отдыхающая в Бодруме украинка Оксана Сафоник.

В Бодруме горят леса. Фото: "Страна"

Лесные пожары приближаются к курортным зонам. Фото: "Страна"

Напомним, масштабные лесные пожары в Турции начались на этой неделе. Огонь угрожает курортным Анталье, Мармарису и Бодруму. Уже известно о минимум четырех смертях. Из-за огня пострадали 180 человек.

Огненная география становится шире с каждым часом. "Страна" разбиралась, что грозит украинским туристам из-за этих пожаров, которые разбушевались в разгар сезона отпусков.

Кроме того, мы сообщали, что пострадавшее от лесных пожаров побережье Турции объявлено зоной бедствия. Украина направила для помощи турецким спасателям два своих самолета.