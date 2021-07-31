В начале августа погода в Украине продолжит быть местами жаркой, а местами дождливой. Это обеспечит приход циклона Guido, который сейчас формирует погоду над Польшей и Словакией, а также частично заливает грозами Венгрию.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозам, в первый день августа в Украину придут грозы. Непогода ожидается в западных и северных регионах страны. В остальных областях будет сухо и даже жарко.

Температура воздуха, по прогнозам синоптика, в течение дня составит +29...+32 градуса, на востоке и юге до +34 градусов. В западных областях воздух будет свежее на несколько градусов: +26...+30 градусов.

В Киеве в воскресенье, по данным Диденко, будет жарко, столбики термометров поднимутся до отметки в +30 градусов. А вечером, по ее словам, вероятен небольшой грозовой дождь.

Ранее мы разбирались, почему участились природные катаклизмы и как этому можно противостоять.

Также "Страна" писала о том, что в субботу в Украине из-за гроз и шквального ветра объявили штормовое предупреждение.

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