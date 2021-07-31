Власти Израиля обвинили официальный Тегеран в нападении на нефтяной танкер и смерти двух членов экипажа - граждан Британии и Румынии.

Об этом передают со ссылкой на главу МИД Израиля Яира Лапида сообщает The Jerusalem Post.

По словам главы израильского МИД, это не должно быть только проблемой Израиля, он призвал мир вмешаться в ситуацию. Ответ на такие действия, по словам Лапида, должен быть жестким. Также он сообщил о планах провести консультации с Великобританией и, возможно, передать необходимые данные в ООН.

Танкер принадлежит компании, которой владеет израильский морской магнат Эяль Офер, он занял 197-е место в списке самых богатых людей мира по версии Forbes. Состояние бизнесмена оценивается в 11,3 млрд долларов.

Всего в последние месяцы произошло несколько нападений на суда, которые эксплуатируются как Израилем, так и Ираном, при этом обе страны обмениваются обвинениями и опровержениями.

Как сообщала "Страна", в апреле во время атаки беспилотников на танкер у берегов Сирии погибли три человека.

Также мы писали о том, что США продали 2 млн баррелей иранской нефти с задержанного у берегов ОАЭ танкера.