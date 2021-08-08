Этим летом в Крыму отдыхала журналист "Страны" Екатерина Терехова. В своей статье она рассказывает, что из себя сейчас представляет туристическая инфраструктура полуострова, как обстоят дела с сервисом и ценами.

Рассказ от первого лица.

Жилье в Крыму - от 9 до 18 и более тысяч гривен

Наличие желания забронировать номер в Крыму недостаточно. Нужно еще иметь немало терпения.

Один из наиболее популярных типов размещения в курортных регионах - гостевые дома. Это приличные гостиничные номера с собственными туалетом и душем. Некоторые с бассейнами, везде есть общая кухня. Готовя самостоятельно завтраки и обеды можно прилично сэкономить - такая цель у меня была изначально.

Как правило, о таких гостевых домах, носящих имя "Лариса" или "У Михалыча", люди узнают из Booking. Но в Крыму этот сервис бронирования не работает. Поэтому остается мониторить группы в соцсетях или российские сайты, где предлагается жилье посуточно.

Вариантов в Интернете предостаточно. Трачу много часов, чтобы найти на свой вкус и кошелек. На западном и восточном берегах за 10 дней в среднем просят 25 тысяч рублей (9 тысяч гривен). В эту сумму входят комната с удобствами и кондиционером, парковка для автомобиля. До пляжа - 100-1000 метров пешком.

На южном берегу - 30-35 (11-13 тысяч гривен) тысяч рублей. Детей до 12 лет в основном размещают бесплатно на диванчике или мягкой раскладушке.

Большая часть времени уходит на то, чтобы обзвонить владельцев понравившихся гостевых домов и узнать о наличии номеров на мои даты. Иногда звезды сходятся. Переходим к предоплате - просят от 10 до 50% от общей стоимости. Деньги хозяева просят перечислить на личную карту. Интересуюсь, вышлют ли мне чек или снимок квитанции с печатью. Все отвечают отрицательно. Более того, в банковском переводе просят не указывать назначение платежа - "чтобы не светиться перед налоговой".

Судя по всему, такое предложение смущает не только меня, но и большинство потенциальных гостей. Владельцы сходу предлагают мне поговорить по видеосвязи в WhatsApp. Подключаюсь. Абсолютно все убеждают в своей надежности одинаково - проводят видеоэкскурсию по номеру. Некоторые обещают предлагать прислать фото первой страницы своего паспорта.

"Я работаю так 10 лет. В поселке просите у любого, как проехать к Михалычу. Здесь все меня знают", - говорит мне владелец гостевого дома. Хочу верить в порядочность предпринимателя. Но представляю картину: приезжаю по указанному адресу с чемоданами. Спрашиваю Михалыча, а собственник дома крутит пальцем у виска - остаюсь и без жилья, и без предоплаты.

Принимаю решение изменить формат поиска и переключаюсь на гостиницы и санатории.

Цены в крымских отелях примерно в два раза дороже, чем в гостевых домах - от 50 тысяч рублей (18 тысяч гривен) за 10 дней для двоих взрослых. За такие деньги в Ялте, Алуште, Алупке, Партените можно снять номер с открытым балконом и видом на море. Везде холодная и горячая вода подаются без ограничений.

До собственного пляжа с шезлонгами - 50-100 метров. Обеспечивается уборка и смена полотенец. В номерах свежий ремонт, душ и туалет, большая двухместная кровать, мини-холодильник, чайник, кондиционер.

Выбираю один из таких вариантов на южном берегу - наконец, отпуск всего раз в год, можно потратиться. Сотрудники отеля выставляют счет. Через минуту после оплаты на мою почту приходит чек и ваучер. Он предусматривает возможность отмены брони за две недели до заезда со 100-процентым возвратом средств.

Сервис: поставили кондиционеры и закупили гольфкары

Как рассказала мне администратор отеля, начиная с 2015 года пришлось улучшать сервис - к этому подтолкнул запрос российских туристов.

"При Украине кондиционерами были оборудованы только номера люкс. Но россияне даже не рассматривали размещение с вентилятором. Кондиционер в каждый номер - это первое, на что мы потратились", - рассказывает администратор.

По словам женщины, новые пожелания гостей были вызовом: "Москвичи хотели услуги прачечной, лежаки, охраняемую парковку, питание при отеле. Все это мы ввели уже для них. Помню, тогда на связи с директором были круглосуточно - он распоряжался все организовывать и покупать. Теперь у нас в высокий сезон 100-процентная заполняемость. Коллеги, которые сэкономили и продолжили работать в бюджетном варианте, прогадали".

Моя собеседница рассказывает, что россияне в своем большинстве не хотят ходить на пляж дальше, чем 500 метров. Чтобы не провести сезон с пустыми номерами, бизнесмены закупили так называемые гольфкары - чтобы возить гостей к морю.

Ливадийский дворец. Гольфкар, получивший распространение в Крыму. Фото: Страна

"Выходит, что спрос вынудил нас улучшить предложение и подняться сразу на несколько ступеней в плане сервиса", - говорит работница отеля. Администратор не призналась, на сколько в итоге они повысили стоимость, но отметила: "Если гости здесь, в Крыму, хотят Турцию и готовы за нее платить - почему нет".

Администратор затруднилась ответить, какой процент отдыхающих россиян, а какой - украинцев. Сказала лишь, что абсолютное большинство - граждане РФ: "Но это не означает, что украинцы не отдыхают в Крыму. До коронавируса, когда границы были открыты для всех, граждан Украины тоже было достаточно. Просто они в основном предпочитают отдыхать не в гостиницах, а останавливаются у крымской родни".

В этом году, когда в Крым могут въехать только с пропиской в "ЛДНР" или к родственникам-россиянам, украинцев мало. Такой косвенный вывод я делаю из номеров автомобилей - украинские мелькают очень редко.

370 гривен за трехразовое питание

Проживание в Крыму обошлось мне дороже, чем планировалось. Поэтому заранее просчитываю, как можно потратить меньше по второй большой статье расходов - питании.

В моем отеле предлагается трехразовое питание. Так выглядит меню на один из дней. Завтрак: омлет, сырники со сменой и джемом, кофе. Обед: борщ, салат из сезонных овощей, запечная рыба и с картофелем, морс. Ужин: плов с бараниной, салат из свеклы и чернослива, безалкогольный мохито.

Стоимость для одного за этот комплект - тысяча рублей в сутки (около 370 гривен). Для двоих за 10 дней выходит плюс 20 тысяч рублей (чуть больше 7 тысяч гривен). Но если питаться не при отеле выходит больше.

В кафе на южном берегу Крыма салат "Цезарь" с креветками - 560 рублей (200 гривен) - примерно такой же ценник на популярный салат устанавливают в туристических зонах Москвы. Добавляю в заказ отбивную и макароны - 550 рублей. Лимонад - пол-литровая бутылка - 150 рублей (55 гривен). Итого для одного - 1260 рублей (460 гривен).

Обед с местным колоритом выгоднее - шурпа за 250 рублей (90 гривен), два огромных чебурека с мясом и сыром за 200 рублей (70 гривен).

Поужинать вдвоем с шашлыком - около 2 тысяч рублей (700 гривен). Сюда входит полкило жареного мяса с тремя видами соусов, салат из зелени и креветок, картофель по-деревенски. В кафе разрешается приносить вино - его официанты предлагают купить на разлив у своего человека за углом.

В ресторанах на первой береговой линии стоимость алкоголя - от 200 рублей за 100 граммов виски. Каждое блюдо стоит дороже, чем в кафе, на 100-150 рублей.

Потратить на еду меньше, чем в кафе и ресторане, можно в столовых. Суп, большая порция картошки и рыбы, салат "Оливье", компот и десерт - все за 750 рублей (270 гривен). Минус - санитарные нормы. Вся еда находится на витрине. Пока подступишься и возьмешь свое блюдо, на него подышат человек пятьдесят из очереди. В условиях ковида идея не самая удачная.

При этом, как всегда, в Крыму можно вдоволь наесться фруктами и ягодами. Килограмм инжира, персиков и слив размером с кулак, винограда киш-миш - 150-200 рублей (55-70 гривен). Большой стакан голубики - 200 рублей, ежевики или малины - 150 рублей.

Самые востребованные алкогольные напитки - вино, чача и коньяк, которые производят дома местные жители. Цена за литр - 450-550 рублей (165-200 гривен). Продавцы всё дают попробовать. Оптовая скидка начинается при покупке более пяти литров. Судя по очередям у таких торговых лавок, вино - главный гостинец, который туристы привозят с юга.

При желании можно привезти продукцию и украинского производства. Например, пиво "Черниговское" или шоколадки "Рошен". Завозят такие товары, как подсказывают этикетки, не напрямую, а через импортеров в Беларуси.

Атмосфера на пляжах и в городах Крыма

Мой отдых активный - на автомобиле я объехала восточное и южное побережье, добралась до Севастополя. Именно там больше всего российских патриотических лозунгов - можно встретить баннер во весь дом с цитатой Владимира Путина.

Севастополь. Фото: Страна

Во многих населенных пунктах я останавливалась и купалась на городских пляжах. Многие оборудованы раздевалками, душами с пресной водой. Бумажек, окурков, пустых бутылок почти нет - территорию убирают. На выходах установлены урны.

На пляжах немного свободных мест, в выходные дни их нет вообще.

Дороги в городах в значительной части отремонтированы. Во многих местах проведён ямочный ремонт. В целом, ощущения убитости дорог нет. По чистоте улиц в городах на южном берегу - все прилично.

Самый популярный хит в Крыму в этом сезоне - "Юность" группы Dabro. Коллектив состоит из братьев Ивана и Михаила Засидкевичей - уроженцев Курахово Донецкой области, которые уехали в Казань. Их работы отличаются от многих других российских исполнителей отсутствием матов.

Музыканты в России сейчас могут побороться за популярность с Моргенштерном. Клип на песню "Юность" в ютубе посмотрели 160 миллионов раз, тогда у самой известной композиции Алишера "Кадиллак" - 125 миллионов просмотров.

Также на пляжах и в крымских кафе чаще всего включают:

"Бестселлер" Макс Барских и Zivert,

"Федерико Феллини" Galibri & Mavik,

"Странная" Владимир Пресняков,

все последние песни исполнителя из Сибири Niletto.

Новая инфраструктура и покупки за наличные

В Крыму мало российских сетевых магазинов и супермаркетов, но недостатка каких-либо товаров или услуг нет. Цены на напитки, снеки и еду московские.

Ложка дегтя - во многих точках продавцы по старинке предлагают только один формат оплаты - наличными. Многих россиян это неприятно удивляет.

Спецкор "Страны" Олеся Медведева, тоже ездившая в Крым на машине, уже рассказывала о качестве местных дорог.

Трасса А-291 "Таврида" (идет от Керчи к Севастополю, огибая Симферополь) действительно сильно впечатляет. Это автобан европейского уровня - без стыков на полотне, с полосами для разгона, продуманными съездами в города и села, выкошенным газоном на протяжении всех 250 километров.

На таком фоне Южнобережное шоссе от Ялты до Севастополя выглядит хуже. Но и там необходимый минимум - ямочной ремонт - проведен.

Ямочный ремонт на Южном шоссе в Крыму. Фото: Страна

На полуострове бензин А 92 стоит 49,49 рублей за литр (18,2 гривен). Сразу за Крымским мостом, в Краснодарском крае, он на два рубля дешевле. А Московской области - почти на пять рублей - 44,83 рубля за литр (16,4 гривен).

Цена отпуска

В общей сложности за десятидневный отпуск в Крыму мы потратили на двоих около 100 тысяч рублей (37 тысяч гривен) или около полутора тысяч долларов. Сюда входит абсолютно все - от отеля, питания, дороги до развлечений и подарков. Минимум столько же или долларов на триста больше мы потратили бы посетив турецкий курорт.

Если поставить Крыму итоговую оценку за отдыха - от меня по пятибалльной системе 5 с минусом.

Высшая оценка - за сервис в отеле, вкусную еду, комфортные городские пляжи, хорошую работу коммунальных служб, дороги. Все это гармонично дополняет захватывающая дыхание природа, сочные фрукты и вино.

Минус от меня - за подход некоторых крымчан к предпринимательству. А именно отсутствие возможности надежного бронирования гостевых домов и кассовых аппаратов у продавцов. В частных беседах крымчане говорят об Украине в прошедшем времени и ориентируются на гостей из крупных городов России. Если так, то и бизнес логичнее вести в легальном поле.

Другие нюансы: городские пляжи открываются в 7 утра, поэтому любителям встречать рассвет на берегу моря приходится перелезать через калитки. Также не все они оборудованы деревянными дорожками - без обуви по раскаленной гальке дойти до воды некомфортно. Впрочем, это уже скорее не замечания, а придирки.

Также вниманию читателей предлагается спецрепортаж Олеси Медведевой из Крыма-2021:

Крым-2021 на ютубе-канале Страны. Часть 1 и 2