Нардеп от фракции "Слуга народа" Василий Вирастюк выложил провокационное фото в Facebook. На снимке - он стоит в боевой стойке. Фото подписано следующим образом: "Попробуй ему сказать, что ты за то, чтобы русский стал вторым государственным языком".

По словам политика, эта фотография на его странице набрала больше всего "лайков" и впервые была опубликована в 2013 году. Вирастюк добавил, если кому-то не нравится пост или фото, то он может "самоликвидироваться".

При этом один из комментаторов под фотографией написал, что "тема давно не актуальна". На что Вирастюк потребовал "не указывать ему, что писать", и что "языковой вопрос не может быть не актуальным".

Напомним, С 16 июля украинский язык стал обязательным для всех фильмов и сериалов, которые транслируются по ТВ. Под это требование подпали не только современные ленты, но и классика советского кинематографа. Однако, многие телеканалы новое требование законодательства решили проигнорировать. "Страна" анализировала детали.

Кроме этого, ранее мы писали о том, какие языковые нормы вступили в действие с 16 июля и что они меняют.