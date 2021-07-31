Украина через 30 лет может столкнутся с острой проблемой нехватки чистой воды. Дело в том, что предприятия сливают нечистоты прямо в Днепр, это, а также ряд других факторов, может привести к экологической катастрофе.

Об этом председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный рассказал в интервью УНИАН.

По его словам, за последние 25 лет в Украине исчезло около ста рек. Однако, причина не только в изменениях климата, но и в нарушениях природоохранного законодательства – загрязнении, засорении рек, нерациональном использовании водных ресурсов.

Загрязнение рек происходит, по словам Малеваного, в том числе из-за того, что у большого количества водоотводов нет закрепленного владельца. По данным председателя госинспекции, в Киеве такими являются более трех тысяч километров таких сетей. Это дает предприятиям возможность сливать в Днепр нечистоты, не занимаясь их очисткой.

Незаконная сельскохозяйственная деятельность приводит к тому, что в подземные воды попадают остатки удобрений, химикатов и прочее, что также приводит к загрязнению сточных вод.

С несанкционированных свалок в воду смывает пластик, что также приводит к загрязнению рек. Промышленные предприятия, которые не имеют современного очистного оборудования, сливают в реки отходы, содержащие ртуть, железо и даже радиоактивные частицы.

Поэтому, по словам Малеваного, уже к 2050 году в Украине может остро встать проблема нехватки чистой воды.

Ранее "Страна" писала о том, что весной в Киеве вода в реке Лыбедь (правый приток Днепра) внезапно стала желтого цвета. Причиной, по которой река Лыбедь внезапно окрасилась, оказалось загрязнение сточными водами. Предположительно, в реку их сбросила техника, работающая на стройке по соседству.

Кроме этого 21 июля инспекторы Государственной экологической инспекции Московского округа выехали в парк имени Максима Рыльского в Киеве для установления фактов нарушения природоохранного законодательства. По итогам выезда сотрудники органа обнаружили массовый мор птицы и рыбы. Причиной массовой гибели рыбы и уток стлало высокое содержание ртути в воде.