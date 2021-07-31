В пятницу, 30 июля, Министерство иностранных дел России направило Киеву ноту из-за планов демонтировать копию ордена Отечественной войны с Марсового поля во Львове.

Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

Москва заявила о том, что Украина обязана выполнять международные обязательства и нормы законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов.

Также в России заявили, что осуждают взятый властями Украины "курс на демонтаж памятников советским солдатам".

Ранее во Львове снесли Монумент советским воинам-освободителям от нацизма. Это случилось в конце июля текущего года. При этом львовские власти еще три года назад объявляли, что памятник является аварийным, и якобы поэтому его надо снести. Впрочем, многие подозревали, что это лишь прикрытие для того, чтобы провести декоммунизацию монумента в угоду радикально настроенной части общества.

Напомним, что в Институте Нацпамяти заявили о планах декоммунизировать Родину-мать и мост Патона в Киеве.

Кроме того, мы писали, что в апреле в Польше демонтировали памятник польско-советскому братству по оружию, который установили 70 лет назад.