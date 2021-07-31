По состоянию на субботу, 31 июля, в Закарпатской и Хмельницкой областях динамика госпитализаций с диагнозом коронавирус достигла 82,1 и 86,4% соответственно.

Это соответствует "красному" уровню эпидемической опасности по одному из показателей. Об этом сообщили в Минздраве Украины.

Для зеленой зоны норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным Covid-19 или подозрением на болезнь должна составлять не более 50%.

В Украине зафиксировано всего 2,252 млн случаев коронавирусом, вызываемого коронавирусом Covid-19. Прирост за прошлые сутки, 30 июля, составил 916 человек. Госпитализированы за сутки при этом 486 человек, что на уровне показателя днем ранее. Больше всего зараженных выявили в Киеве и Одесской области.

Также мы разбирались, что говорят врачи об идее смешивания вакцин от коронавируса. В частности, если это одна и также вакцина, только произведенная в разных местах как АстраЗенека в Индии и Италии, то это допускается. Если же это разные вакцины, то эффект от такого смешивания может быть сомнительным.

Напомним, что по данным ученых новый "индийский" штамм коронавируса "дельта" заразен как ветряная оспа. Он может разноситься уже привитыми.