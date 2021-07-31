Российский космонавт Олег Новицкий рассказал, что на Международной космической станции из нового модуля "Наука", в котором недавно произвольно включились двигатели, при открытии люка вылетел болт.

Такие данные появились из переговоров экипажа, пишет "РИА Новости".

Запущенный 21 июля модуль "Наука" причалил к модулю "Звезда" российского сегмента МКС. На следующий день, в пятницу, экипаж открыл люк в модуль. По словам Новицкого, в этот момент оттуда вылетел болт, длина которого составляла около двух сантиметров.

При этом в модуле отсутствовала пыль и в остальном визуально все было в порядке.

Напомним, вчера, 30 июля, директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин прокомментировал внезапное включение двигателей модуля "Наука", которое привело к бесконтрольному вращению МКС. По его мнению, нештатную ситуацию могла спровоцировать эйфория и расслабленность сотрудников в Центре управления полетами.

Ранее мы также писали, что в скором времени у скафандров на МКС заканчивается гарантийный срок, контрактов на производство новых пока нет. Поэтому российские космонавты могут потерять возможность выходить в открытый космос.