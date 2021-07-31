В Венгрии медиков обязали вакцинироваться от коронавируса к 1 сентября. За отказ им грозит увольнение
В Венгрии работников из здравоохранения обязали вакцинироваться от коронавируса до 1 сентября текущего года. Решение принято на правительственном уровне.
Об этом сообщает издание Telex.
Такие планы анонсировал премьер страны Виктор Орбан. Теперь решение опубликовали "Венгерском вестнике", что значит, что оно вступило в силу.
Обязательно получить прививку от коронавируса должны те медработники, которые имеют дело с пациентами и участвуют в их транспортировке. Кроме того, речь о медиках, которые работают в сфере социальной опеки, военных, правоохранительных и пенитенциарных системах.
Исключением являются те медицинские работники, у которых есть противопоказания к получению прививки.
У тех, кто подлежит обязательной вакцинации, доказательство о том, что они получили прививку, может потребовать работодатель. Его нужно будет предоставить в течение пяти дней.
Сотрудникам, которые на момент такого запроса не будут привиты, дают 15 дней для того, чтобы привиться, или получить справку об имеющихся противопоказаниях. В случае отказа им грозит увольнение.
Напомним, ранее Франция утвердила "паспорта здоровья" и обязательную вакцинацию для медиков, несмотря на протесты.
Кроме того, мы сообщали, что в ВСУ недавно начали принудительную вакцинацию, многие бойцы пытаются уклониться.