В Венгрии работников из здравоохранения обязали вакцинироваться от коронавируса до 1 сентября текущего года. Решение принято на правительственном уровне.

Об этом сообщает издание Telex.

Такие планы анонсировал премьер страны Виктор Орбан. Теперь решение опубликовали "Венгерском вестнике", что значит, что оно вступило в силу.

Обязательно получить прививку от коронавируса должны те медработники, которые имеют дело с пациентами и участвуют в их транспортировке. Кроме того, речь о медиках, которые работают в сфере социальной опеки, военных, правоохранительных и пенитенциарных системах.

Исключением являются те медицинские работники, у которых есть противопоказания к получению прививки.

У тех, кто подлежит обязательной вакцинации, доказательство о том, что они получили прививку, может потребовать работодатель. Его нужно будет предоставить в течение пяти дней.

Сотрудникам, которые на момент такого запроса не будут привиты, дают 15 дней для того, чтобы привиться, или получить справку об имеющихся противопоказаниях. В случае отказа им грозит увольнение.

Напомним, ранее Франция утвердила "паспорта здоровья" и обязательную вакцинацию для медиков, несмотря на протесты.

Кроме того, мы сообщали, что в ВСУ недавно начали принудительную вакцинацию, многие бойцы пытаются уклониться.