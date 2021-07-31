В Черновицкой области жених утроил на собственной свадьбе пальбу. Он взял у друга автомат и начал стрелять в воздух, высунувшись из окна машины. Теперь он является фигурантом дела о хулиганстве и незаконном обращении с оружием.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.

Свадьбу отмечали еще 25 июля в селе Нижние Петровцы. Жених ехал на BMW X-5, 27-летний парень всунулся в окно и начал палить в воздух. К счастью, обошлось без пострадавших. Однако ролик попал в соцсети и заинтересовал полицию.

Правоохранители выяснили личность стрелявшего, а также узнали, кто является владельцем автомата. Им оказался 33-летний друг жениха. За то, что парень передал свое оружие другу, разрешение на его хранение и использование аннулировали.

Самому герою свадебного ролика уже сообщили о подозрении в хулиганстве и незаконном обращении с оружием. Теперь ему грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее мы писали, что 13 июля в Телеграм-каналах появилось видео, на котором группа мужчин кавказской внешности в Фонтанке в Одессе прямо посреди проезжей части устроила авто-шоу со стрельбой.

Помимо этого, 24 июля в Киеве рядом со станцией метро "Дворец Спорта" произошла драка. Также там было слышно 6 выстрелов. По данным журналистов, один из находившихся там мужчин упал и больше не вставал.