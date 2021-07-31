В субботу, 31 июля, на некоторые регионы Украины обрушатся грозы и шквальный ветер. Непогода ожидается в восточных и западных областях, а также в Запорожской. Из-за этого в стране объявили первый уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

В указанных областях сегодня может пойти град, а порывы ветра достигнут местами 15-20 м/с. Из-за этого там сохранится "желтый" уровень опасности.

В Харькове сегодня может случится гроза. Такая же картина характерна почти для всех областных центров западной Украины и Донбасса.

При этом чрезвычайный уровень пожарной опасности 31 июля сохранится в Киевской области, на западе и в центральных регионах страны.

Недавно мы писали о том, что в Черновцах прошел мощный ливень. Непогода повалила деревья и ЛЭП, затопила улицы и повредила общественный транспорт. После этого коммунальщикам пришлось ликвидировать последствия непогоды.

Мы разбирались, почему участились природные катаклизмы и как этому можно противостоять. В частности, этим летом в ранее прохладнх регионах зафиксировали +50 градусов.