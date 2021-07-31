Вчера в Киеве подрались двое известных "соросят", которые в начале каденции Зеленского были у него на хорошем счету.

Точнее, дрался только бывший секретарь СНБО Александр Данилюк. Он ударил в левый глаз Тимофея Милованова - экс-министра экономики, а ныне советника главы Офиса президента Ермака.

Интересно, что все это случилось на дне рождения Данилюка, куда именинник пригласил и впоследствии побитого Милованова.

Как это все получилось и в чем причина конфликта - разбиралась "Страна".

Как подрались Милованов и Данилюк

В пятницу, 30 июля, экс-секретарь СНБО Александр Данилюк на праздновании своего дня рождения ударил по лицу Тимофея Милованова.

Фотографии момента "разборок" появились в соцсети Facebook.

По информации источника "Страны", удар пришелся в левый глаз бывшего министра.

Позже в социальной сети Facebook появились фото Тимофея Милованова, который держится рукой за левый глаз.

На дне рождения, по данным источников "Страны", было несколько десятков человек. Среди них - костяк "реформаторов": глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, экс-нардеп Виктор Чумак, Виктор Трепак (бывший заместитель главы СБУ и бывший замгенпрокурора Рябошапки), недавно уволенный замгенпрокурора Гюндуз Мамедов.

Бывший министр экономики позже подтвердил, что получил в глаз от экс-секретаря СНБО. И заявил, что к врачам пока не обращался, а синяк лечит холодными примочками.

На вопрос "Страны" о том, как он себя чувствует, Милованов уточнил, что у него разбита брось и болит голова. За медицинской помощью он не обращался. "Сидел целый вечер со льдом. Завтра посмотрим. Будет болеть голова, пойду к врачу", - добавил Милованов.

Источник "Страны" сообщает, что утром после удара Данилюка глаз Милованова "был таким затёкшим, что еле открывался". Экс-министр пока думает, писать ли заявление в полицию.

Интересно, что до своей драки оба мужчины выглядели друзьями. Но под конец вечера отношения разладились.

Но важно, что сегодня, после этой драки, Милованов улетел в США.

Почему поссорились Милованов и Данилюк

Первым конфликт прокомментировал Милованов.

По словам бывшего министра, поводом послужил спор о том, законно ли было решение комиссии о недопуске Данилюка к госслужбе. На днях бывшего секретаря СНБО не допустили к конкурсу на должность председателя Бюро экономической безопасности.

Конкурсную комиссию возглавляет как раз Милованов.

"Его близко нельзя подпускать к госслужбе. Он (Данилюк - Ред.) неадекватный. Мы спорили, законно ли было решение комиссии о его недопуске. Я сказал, что законно. Потом он начал обзываться. Не помню, как именно. Говорил что-то про принципы, и про то, что у него большой политический опыт", - заявил "Стране" Милованов.

О том же он написал пост в Facebook.

"Что произошло если забыть о фамилиях? Кандидат на главу Бюро Экономической Безопасности пригласил к себе на день рождения председателя конкурсной комиссии по отбору главы. И ударил его. Почему? Потому что кандидату не понравилось решение комиссии о его отстранении от конкурса. Кандидат говорит, что он реформатор, на комиссию оказывалось давление, чтобы его отстранить. А на самом деле — давление оказывает сам реформатор. И тогда это не реформатор, а гопник. Так делали в 90х. Били чиновников когда они принимали "не те" решения. Эта культура должна прекратиться ", — написал Милованов.

Также советник главы Офиса президента заявил, что на определенных членов комиссии действительно оказывается давление, но они не будут подвергаться этому давлению и не будут нарушать закон.

"Должность председателя БЭБ требует сильной психической стабильности. Вот кандидат показал, как он реагирует на стресс. И это к нему пришел многолетний товарищ. На этом посту будут главе реальные угрозы делать и создавать стресс. И что, он тоже так будет реагировать?", — подытожил Милованов.

Данилюк действительно за день до драки опубликовал пост о том, как Милованов не допустил его до конкурса. У него другая точка зрения на вопрос.

Он рассказал, что его сняли с конкурса из-за непризнания диплома университета Индианы.

Такое решение Данилюк считает политически мотивированным. И утверждает, что его не допускают до участия из-за приказа Офиса президента.

И это, конечно, вполне реальная перспектива - поскольку Данилюк ушел из Совбеза после конфликта с Банковой. И после отставки, в отличие от Милованова, новой тропинки к Офису президента не протоптал. И вряд ли у Зеленского, чей офис курирует запуск БЭБ, хотят видеть на посту его руководителя Данилюка.

Нынешний же конфликт бывший секретарь СНБО прокомментировал более лаконично.

"Я не буду давать никаких комментариев, слишком много внимания этому человеку. Пусть он бегает рассказывает, как он это видит, меня это не интересует. Человек без репутации и без совести. Я даже не хочу на него никак реагировать", — заявил Данилюк.

На уточнение, что Тимофей Милованов в комментарии "Стране" сообщил, что пока не решил будет ли подавать в суд на Данилюка, тот ответил следующее: "Мне абсолютно все равно", — резюмировал Данилюк.

"Какую экономику могут отреформировать эти люди?"

В этой истории интересно, что оба экс-чиновника - из одной тусовки. И оба одновременно сумели встроиться в новую власть при Зеленском. Более того, судя по месту их "разборки" - дню рождения - они еще и приятели.

"А ведь начинали они у одного соросовского общака. Но затем их тропинки разошлись. Данилюк после отставки остался не при делах. А Милованов связал свою судьбу с Ермаком и заделался важным человеком. Например, возглавил комиссию по отбору кандидатов на должность главы Бюро экономической безопасности, зарубив кандидатуру Данилюка. Так что вражда их имеет свои причины", – пишет Telegram-канал "Политика Страны".

"У меня один вопрос, какое государство и какую экономику могут отреформировать эти люди?", - удивляется депутат Антон Поляков.

"Это просто алкоголь, ребята. Аккуратно, если пить не умеете", - дает свое видение спецкор "Страны" Олеся Медведева.

"Предлагаю считать, что Данилюк дрался за Англию, а Милованов бился за Соединенные Штаты.

Так история выглядит евроатлантичней, согласитесь", - пишет нардеп Максим Бужанский.

"Не понимаю восторг, восхищающихся поступком Данилюка. Поколотить Милованова сможет даже моя кошка Муся. Совершенно и абсолютно безобидный персонаж. А пригласить человека на свой день рождения, напиться и полезть в лицо кулаками - это какой-то запредельный уровень российского гостеприимства.

Вангую, что публичная политическая и чиновничья карьера Данилюка закончена как в Украине, так и за рубежом", - пишет блогер Владимир Петров.