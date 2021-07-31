Черногория ввела требование об обязательном наличии ковид-сертификата для доступа к ряду мероприятий и услуг, чтобы сдержать рост числа заражений коронавируса. В том числе речь идет и о ресторанах.

Об этом сообщает "Балканский обозреватель".

Для того, чтобы посетить рестораны, кафе и бары как в помещении, так и на открытом воздухе, спортивные мероприятия, ночные клубы с 30 июля по 20 августа необходимо иметь цифровой ковид-сертификат, который должен содержать один из четырех вариантов данных - о тестах или вакцинации.

Ковид-сертификат может подтверждать полную вакцинацию от коронавируса, или отрицательный результат ПЦР-теста, которому не больше 72 часов, или результат антиген-теста, которому не больше 48 часов, или перенесенную болезнь, при условии, что положительный тест на ковид был получен не менее 14 и не более 180 дней назад.

Контроль будут осуществлять с помощью смартфона, который будет считывать QR-код с ковид-сертификата.

Правила распространяются в том числе и на туристов. При этом лица в возрасте до 18 лет не обязаны выполнять эти условия, кроме случаев, когда они посещают дискотеки, ночные клубы или спортивные мероприятия.



Массовые мероприятия, которые невозможно контролировать, переносятся на период после 20 августа.

Как заявили в Институте общественного здоровья, ограничения были приняты ввиду того, что больше всего способствуют распространению коронавируса массовые скопления невакцинированной молодежи.

Ранее "Страна" писала о том, что с осени украинцы смогут получить ковид-сертификат в бумажном виде. Он, как и электронный аналог, будет содержать QR-код, который будут считывать с помощью сканера. Сертификаты будут трех типов: о полном курсе вакцинации, о негативном ПЦР-тесте на коронавирус и о том, что человек переболел Covid-19.

Кроме этого, на фоне риска третьей волны коронавируса Минздрав обдумывает внедрение в Украине дополнительных антиэпидемических мер. В качестве самой вероятной из них представители ведомства выделяют введение внутреннего ковид-сертификата в виде QR-кода, по которому украинцев будут пускать в публичные места.