В третьем квартале 2021 года госфинансирование получили пять украинских парламентских партий. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) обеспечило перечисление около 200 миллионов гривен, выделенных из госбюджета на их уставную деятельность.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Госфинансирование получили:

"Слуга народа" - 86 460 000 грн;

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 26 150 000 грн;

"Батькивщина"- 16 390 000 грн;

"Евросолидарность" - 24 940 000 грн (из них 8 710 000 грн - за соблюдение гендерного принципа);

"Голос" - 20 380 000 грн (из них 8 710 000 грн - за соблюдение гендерного принципа).

Всего за третий квартал текущего года партиям на их деятельность выделили 174 320 000 грн.

Напомним, в текущем году на финансирование НАПK было выделено 1,144 миллиарда гривен. Часть этих средств, а именно, 697 миллионов, направили на финансирование парламентских партий. К слову, эта сумма стала самой большой за последние пять лет.

Кроме этого, мы писали о том, что глава НАПК Александр Новиков в июне этого года получил зарплату в 253,6 тыс. гривен, а его заместители - от 149,6 тыс. до 308,4 тыс. гривен.

Также, "Страна" рассказывала, что в ноябре прошлого года партию Тимошенко оставили без госфинансирования из-за нарушений в отчетности.