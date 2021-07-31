Один из возможных вариантов дальнейшей мутации коронавируса Covid-19 предусматривает повышение его летальности до 35%, т.е. возможности убивать каждого третьего инфицированного.

Об этом идет речь в докладе правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE).

Всего британцы рассмотрели три возможных варианта развития событий: при одном из них новые мутации вируса будут устойчивы к вакцинам и препаратам; при втором - появится более заразный, но менее опасный коронавирус; при третьем - вирус будет чаще приводить к тяжелому течению болезни, а также повысится смертность среди зараженных.

В докладе указано, что уровень смертности у этого штамма может быть схож с показателями "других зоонозных коронавирусов, таких как SARS-CoV (смертность около 10%) или MERS-CoV (смертность около 35%)". SARS-CoV вызывает атипичную пневмонию, MERS-CoV - так называемый верблюжий грипп.

Чтобы избежать развертывания третьего сценария, эксперты предлагают вводить привившимся двумя дозами третью порцию вакцины, а также при помощи различных мер сводить к минимуму угрозу ввоза новых вариантов вируса из других стран.

Как сообщала "Страна", в Украине за сутки Covid-19 заразилась почти тысяча человек. Больше всего пациентов в Киеве и Одесской области.

Также мы сообщали, что уже и в Чернигове обнаружили грубые нарушения хранения Pfizer.

Напомним, что в ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса в два раза всего за месяц.