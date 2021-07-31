Девять пострадавших в результате взрыва на шахте в Донецкой области горняков находятся в больнице в тяжелом состоянии. Прокуратура уже возбудила уголовное производство по факту ЧП.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

В рамках досудебного расследования установлено, что взрыв произошел в то время, когда шахтеры выполняли буровзрывные работы. Это случилось, по данным прокуратуры, приблизительно в 05:12. По данным правоохранителей, взорвался метан. В результате пострадали десять человек, их привезли в больницу. В медучреждении один из горняков скончался от полученных травм. Состояние остальных девятерых оценивается как тяжелое.

Сейчас правоохранители выясняют детали происшествия и ищут свидетелей чрезвычайного происшествия. Ведется уголовное дело по факту возможного нарушения правил безопасности.

Напомним, сегодня утром в Донецкой области произошел взрыв на шахте. Об этом сообщили спасатели. На месте работал горноспасательный отряд.

Позже выяснилось, что один из пострадавших, сотрудник подрядной организации, скончался в больнице.