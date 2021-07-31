Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил прибрежные территории, на которых свирепствуют лесные пожары, зоной бедствия. А вчера там уже начали работать украинские противопожарные самолеты, присланные на помощь Киевом.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

О том, что Анталья стала зоной бедствий, президент Эрдоган написал в соцсетях. Также это решение коснулось и соседних регионов. По словам Эрдогана, власти продолжат предпринимать все возможное, чтобы минимизировать ущерб, нанесенный пламенем.

Для борьбы с огнем из Украины в Турцию направили два украинских экипажа, а также группу обеспечения - это четырнадцать человек. Воздушные судна из Украины приземлились в аэропорту "Газипаша Алания". Самолеты Ан-32П 30 июля уже сбросили 16 тонн воды на очаги пожара в горных районах.

Кроме Анталии, лесные пожары уже распространились по территории провинций Османие, Кайсери, Коджаэли, Адана, Мерсин и Мугла.

Украинская авиация продолжила работу в Турции и в субботу, 31 июля. С 09:45 самолеты тушат огонь в провинции Анталия.

Мы разбирались, почему курорты Турции в конце июля 2021 года охватили пожары и что делать украинским туристам.

Как сообщала "Страна", в Турции лесные пожары уже окружили популярные курортные города. Огонь полыхает у Антальи, Бодрума, Мармариса, возле Аланьи и Гюндогмуша. Уже зафиксированы первые жертвы дикого огня.