Украинский нападающий Роман Зозуля, который был обвинен испанскими болельщиками в фашизме, может по этой же причине не перейти и в новую команду – португальский "Эшторил". Фаны команды из одноименного города заявили, что готовы освистывать футболиста, если он окажется в клубе.

О своих протестах болельщики заявили в социальных сетях "Эшторила", пишет издание A Bola.

Он уже сообщили президенту клуба о своих претензиях – в частности, то, что они не разделяют позицию форварда. Реакции руководства команды пока не последовало.

Отметим, что несколько дней назад стало известно о переходе Зозули в "Эшторил", в котором он должен играть до июня 2022-го. Впрочем, официального объявления трансфера все еще не было.

В конце июля после слов журналиста Даниэля Асенхо о возможном переходе Романа Зозули в испанский "Алькоркон" несколько фанатских групп выступили против подписания контракта из-за политических взглядов украинца, обвинив его в поддержке неонацистских взглядов и полка "Азов".

Ранее "Страна" подробно разбиралась в причинах срыва трансфера украинского спортсмена.