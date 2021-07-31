Около 40% украинцев имеют антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. Об этом стало известно после масштабного изучения распространения антител к заболеванию в Украине.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья при Минздраве страны.

В нем говорится, что Украина провела первые масштабные исследования. И оказалось, что у 40,5% населения сейчас уже есть антитела к коронавирусу. В июне-июле 2021 года у 40,5% участников исследования выявили определяемые антитела класса IgG к одному из белков коронавируса SARS-CoV-2.

Если этот показатель экстраполировать на все население Украины, то он, вероятно, будет в пределах от 39,3% до 41,7%, уточняют в ЦОЗ. В то же время данный показатель является минимальным, поскольку есть ряд причин, которые не позволяют зафиксировать антитела IgG у человека.

Также там уточняют, что наличие антител не является полной защитой от всех штаммов SARS-CoV-2, а поэтому не отменяет рекомендации к вакцинации.

Исследование проводилось с 7 июня по 9 июля. Биоматериалы взяли у 6398 украинцев. Профинансировали исследование "Красный крест" и Всемирный банк.

В ЦОЗ обещают опубликовать более полный отчет уже в сентябре.

Напомним, две недели назад секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что у трети украинцев есть иммунитет к коронавирусу.

Тем временем Украина и столица в частности начала подготовку к новому локдауну. Среди прочего, в Киеве отрабатывается вопрос внедрения электронных пропусков, с помощью которых можно будет проходить в общественный транспорт.

Кроме того, "Страна" писала о том, что в последнее время в Украине возросло число новых случаев коронавируса. За последние сутки Covid-19 заразились почти тысяча человек. Показатель свыше 900 новых пациентов держится уже второй день подряд.