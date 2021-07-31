Экс-министр экономики Тимофей Милованов после драки с бывшим секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Данилюком, улетел в Америку.

Источник "Страны" сообщает, что утром после удара Данилюка глаз Милованова "был таким затёкшим, что еле открывался".

Тем временем экс-секретарь СНБО Александр Данилюк в комментарии "Стране" назвал советника главы ОП Ермака Тимофея Милованова, которого ударил на праздновании своего дня рождения, человеком без совести и репутации.

"Я не буду давать никаких комментариев, слишком много внимания этому человеку. Пусть он бегает рассказывает, как он это видит, меня это не интересует. Человек без репутации и без совести. Я даже не хочу на него никак реагировать", — заявил Данилюк. На уточнение, что Тимофей Милованов в комментарии "Стране" сообщил, что пока не решил будет ли подавать в суд на Данилюка, тот ответил следующее: "Мне абсолютно все равно", — резюмировал Данилюк.

Напомним, вечером в пятницу, 30 июля, Данилюк на праздновании своего дня рождения ударил по лицу Тимофея Милованова, которого ранее избрали главой комиссии по выбору директора Бюро экономбезопасности. Удар пришелся в левый глаз бывшего министра.

29 июля конкурсная комиссия, которую возглавляет Милованов, не допустила Данилюка к участию за пост главы Бюро экономической безопасности. По версии комиссии, диплом Университета Индианы экс-главы Минэкономики не соответствует требованиям.

Отметим, что заявки на участие в конкурсе на должность директора Бюро экономической безопасности, которое заработает 25 сентября, отправили более 50 человек.