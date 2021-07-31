В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) спрогнозировали, что сегодня, 31 июля, мимо Земли пролетит астероид 2019 YM6 на расстоянии максимального приближения.

Об этом сообщает Daily Star.

В NASA рассказали, что диаметр астероида достигает 230 метров. При этом он движется со скоростью примерно 48 500 километров в час. Уже сегодня, 31 июля, космическое тело максимально приблизится к нашей планете - на 6,87 млн км.

По данным NASA, угрозы для Земли, несмотря на свои габариты и скорость приближения, астероид не несет.

Как сообщала "Страна", в начале июля на Солнце произошла одна из самых сильных вспышек за минувшие четыре года. Вспышка появилась от солнечного пятна AR2838, ее зарегистрировали как возможное солнечное событие класса X1,59.

Кроме того, мы писали о том, что в НАСА построят телескоп, который будет обнаруживать опасные для Земли астероиды. Речь о космических телах, диаметр которых составляет 140 метров или больше. Ученые рассчитывают, что новый телескоп сможет обнаруживать до 90 процентов таких астероидов и позволит отслеживать их характеристики.