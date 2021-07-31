Хакеры из России, которые стояли за кампанией киберпионажа SolarWinds, взломали учетные записи ведущих федеральных прокуроров из США.

Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Уточняется, под взлом попали 80% аккаунтов электронной почты компании Microsoft. Это программное обеспечение использовали работники четырех офисов прокуратуры. А записи одного сотрудника взламывали сразу в 27 офисах.

Кибератака длилась больше полугода – с мая по конец 2020 года. А в декабре началась атака на SolarWinds.

Ранее "Страна" детально рассказывала, что представляет собой атака на SolarWinds. В конце 2020 года злоумышленники проникли в компьютерные системы через широко используемые на корпоративном уровне программные продукты разработчика Solar Winds ("Солнечный ветер").

Тысячи клиентов, пользующихся Solar Winds, скачали себе системы сетевого управления SolarWinds Orion. Неделей ранее хакеры его взломали и вставили в него секретный код. Таким образом хакеры получили доступ к данным всех этих компаний и учреждений. К слову, по одной из версий, часть ПО SolarWinds пишется на аутсорсе в Беларуси.

Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что кибератаки обходятся американцам в 4 миллиарда долларов год, а их жертввами становится каждый четвертый гражданин Штатов.

Впрочем, несмотря на все эти факты, в США отказываются вводиться санкции против РФ из-за этих атак на программное обеспечение.