Один из горняков, который пострадал в результате взрыва на шахте в Донецкой области, который прогремел рано утром 31 июля, скончался в больнице.

Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу группы "Метинвест" сообщает "Интерфакс-Украина".

По уточненным данным, ЧП произошло приблизительно в 04:15 на объекте шахтоуправления "Покровское" на глубине 815 м. На место тут же вызвали горноспасательный отряд. Горняков вывели на поверхность.

Всего известно о 10 пострадавших в результате взрыва шахтерах. Из них четверо являются сотрудниками шахтоуправления, а еще шестеро - подрядчиками. Всех их госпитализировали.

Один из пострадавших, сотрудник подрядной организации, скончался в больнице.

Сейчас специально созданная комиссия расследует причины аварии.

Напомним, в конце прошлого года на шахте в Луганской области обвалилась порода. Под завалами оказались двое шахтеров. Одного из них спасли, тело второго нашли позже под завалами.

Также мы писали о том, что в июле прошлого года в Донецкой области на шахте также произошел обвал породы, тогда в результате ЧП погиб один горняк.