В пятницу, 30 июля, президент Израиля Ицхак Герцог одним из первых в стране получил третью дозу вакцины против Covid-19 в рамках начатой компании бустерной вакцинации. Ее в стране объявили, чтобы замедлить распространение индийского штамма вируса "дельта".

Об этом сообщает Reuters.

Третью дозу вакцины вкололи 60-летнему президенту Израиля, также укол сделали и его супруге. Во время вакцинации с парой был премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт. Он заявил о важности начатой кампании по бустерной вакцинации.

Беннетт рассказал, что Израиль первым решил прививать третьей дозой вакцины людей в возрасте от 60 лет.

Как сообщала "Страна", штамм коронавируса "дельта" заразен как ветряная оспа и его могут разносить уже привитые. Ученые выяснили, что новый штамм более заразен, чем другие, более ранние варианты SARS-CoV-2, вирусы, вызывающие тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), лихорадку Эбола, сезонный грипп и оспу.

Также стало известно, что третья доза вакцины Pfizer, по данным исследований, более чем в десять раз повышает уровень защиты от штамма коронавируса "дельта".