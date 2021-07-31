Утром в субботу, 31 июля, в Донецкой области произошел взрыв на шахте. Десять горняков попали в больницу.

Об этом сообщает пресс-центр ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

ЧП произошло на шахте управления "Покровское", которая расположена в поселке городского типа Удачное. Инцидент, по данным спасателей, случился приблизительно в 05:10.

По предварительным данным, пострадали десять шахтеров. Их отправили в районную больницу, расположенную в Покровске. Сейчас причины ЧП устанавливают.

На месте происшествия работают шесть спасателей и одна единица спасательной техники.

Напомним, в ноябре прошлого года в Донецке на шахте Скочинского вспыхнул пожар, спасатели искали горняков под завалами.

Также мы сообщали о том, что в начале июня текущего года в шахте Кривого Рога на глубине почти в полтора километра погиб проходчик-взрывник.

Кроме того, "Страна" рассказывала, что в декабре прошлого года на шахте в Луганской оласти обвалившейся породой завалило горняков. Тогда в инциденте пострадали двое шахтеров.