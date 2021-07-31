История с появлением в Украине судьи Николая Чауса вчера не закончилась его обнаружением в одном из сел под Винницей. Дальше развернулась история, похожая на боевик.

Национальное антикоррупционное бюро, что разыскивает Чауса за взятку еще с 2016 года, попыталось отбить судью у СБУ, которая везли его в Киев. Началась погоня, во время которой антикоррупционеры сбили мотоциклиста.

Но в итоге Чауса им не отдали. А его адвокатам сказали, что в СБУ судьи нет.

НАБУ уже потребовало от СБУ передать им судью.

Что все это означает и когда Николая Чауса предъявят общественности - разбиралась "Страна".

Погоня за Чаусом

Стоит напомнить, что судья, который в 2016 году был обвинен в получении взятки и бежал в Молдову, в апреле был оттуда похищен и, судя по имеющейся информации - перевезен в Украину. Причем, как уже официально заявили власти Молдовы, похищен он был сотрудниками украинских спецслужб.

Появились на этот счет и журналистские расследования различных СМИ. Ту же информацию источники подтверждали и "Стране".

Чауса могли выкрасть ради компромата на Порошенко.

Чаус считался одним их судей, которые выполняли политические заказы по прямому указанию Банковой.

Как писала уже "Страна", есть много свидетельств, что в 2016 году его незаконно вывезли в Молдову по приказу Петра Порошенко и его "смотрящего" за судами Александра Грановского. Если Чаус даст по этому поводу показания, то против Порошенко могут возбудить дело куда серьезнее, чем по любому из ранее озвученных эпизодов, в которых фигурирует экс-президент.

Поэтому, собственно, люди Грановского при поддержке влиятельного молдавского друга Порошенко олигарха Плахотнюка, и держали Чауса в Молдове, пытаясь оформить ему политическое убежище. Но в 2019 году Порошенко перестал быть президентом Украины, а Плахотнюк попал в опалу и был вынужден покинуть Молдову.

После чего Чаус проиграл суды по политическому убежищу и многие наблюдатели стали прогнозировать, что его в ближайшее время экстрадирует в Украину.

И вот неожиданно его похищают в апреле в Кишиневе.

Спустя некоторое время появляется много свидетельств, что похитили его украинские спецслужбы по приказу руководства Украины.

Назревал международный скандал. То есть, фактически, силовики Украины по заданию властей страны осуществили диверсионно-террористический акт на территории сопредельного государства.

Как говорят, по этому поводу недавно на встрече в Батуми у Зеленского состоялся очень жесткий разговор на повышенных тонах с президентом Молдовы Санду.

А еще через несколько дней был уволен глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, который считался одним из идеологов похищения Чауса.

А еще через судья внезапно объявился в селе на границе с Молдовой. Его фото оттуда в одних трусах облетело интернет.

Далее Чауса, по неофициальной информации, задержали сбушники, а затем повезли в Киев.

Единственным органом, который подтвердил наличие Николая Чауса не только в Украине, но и в руках СБУ - стало Национальное антикоррупционное бюро. Сама "контора" этого никак не комментирует.

Около 16:00 пятницы НАБУ заявило, что судья Днепровского суда столицы задержан правоохранителями. Но в руки НАБУ его никто не передавал - хотя в розыске Чаус находится за взятку, и дело его ведут антикоррупционные детективы.

"Призываем правоохранителей соблюдать закон и передать подозреваемого, которого разыскивают детективы, уполномоченным представителям Национального бюро", - заявили в НАБУ.

"Страна" в то же время сообщала, что Чауса под Винницей задержала Служба безопасности Украины и уже транспортирует его в Киев.

Ближе к вечеру ведомственные автомобили антикоррупционного Бюро подъехали к зданию СБУ на улице Малоподвальной. Там высадился спецназ НАБУ. Антикоррупционеры явно ожидали Чауса.

Другой отряд НАБУ пытался перехватить машины, которые доставляли судью в столицу.

Ведомство опубликовало видео, как пытается догнать и остановить автомобили СБУ. И как машины прикрытия "конторы" этому мешают.

Судя по ролику, по центру Киева пронеслась целая погоня. Во время которой НАБУшники через громкоговоритель требовали у СБУ остановиться.

Чаус находился в синем бусе "Фольксваген Транспортер" с госномером 1578. Его прикрывал другой такой же и еще несколько машин. НАБУшников блокировали, зажимали на дороге и не давали приблизиться к бусу, где перевозили судью.

Заканчивается видео тем, как микроавтобус НАБУ заезжает во двор СБУ, но Чауса увозят дальше, а детективов выгоняют за ограждение.

Но был момент, который НАБУ в своем ролике с погоней не показало. Оказывается, бус антикоррупционного бюро сбил мотоциклиста, когда преследовал Чауса.

"Валерий С. 09.05.1986 года рождения двигался на мотоцикле по Голосеевскому проспекту в направлении Голосеевской площади. На перекрестке с улицей Потехина Валерий С. остановился на красный сигнал светофора. Впереди него автомобиль Ford начал сдавать назад со звуковой сиреной, сбил мотоцикл и поехал в сторону Голосеевской площади. Установлено, что автомобиль Ford Tourneo принадлежит НАБУ", - сообщил "Стране" источник в полиции.

Видео аварии также опубликовал паблик "Киев оперативный"

Где сейчас Николай Чаус и когда суд?

После этой погони адвокат семьи Чауса Ростислав Кравец попытался установить, где находится его подзащитный.

Около девяти вечера пятницы юрист пришел на проходную СБУ и потребовал свидания с Чаусом. Далее история разворачивалась так:

"Ко мне вышел представитель СБУ и сообщил, что официально Чауса нет в здании СБУ и поэтому они не могут исполнить мою просьбу о допуске к клиенту.

Пока на этом все. Свои координаты я оставил. Думаю, если он официально появится в СБУ, мне сообщат", - написал адвокат в своем телеграм-канале.

"Стране" адвокат Чауса уточнил, что это был только "приквел" к сериалу о возвращении экс-судьи на родину.

"Это был только приквел. А завтра (в субботу - Ред.) будет первая серия сериала: "Чаус вернулся".

Подозреваю, что ситуация будет развиваться так. Силовики "остынут" и решат, кому оставить дело по Чаусу. Вероятно, все-таки передадут в СБУ. И думаю что в понедельник, а может и на выходных, Чаусу будут избирать меру пресечения.

Правда, тяжело сказать, по какой статье - за взятку или по другому поводу. Юридически это дело должен рассматривать Высший антикоррупционный суд. Но теоретически это может быть и Печерский, и Шевченковский райсуд Киева - смотря как они это оформят", - добавил Ростислав Кравец.

Однако адвокат Чауса видит в сложившейся ситуации и плюсы.

"По крайне мере уже ясно, что Чауса точно убивать не собираются. А так как его до этого долгое время не показывали, я начал переживать, может его уже и в живых нет", - заявил нам Кравец.

На момент публикации материала данных об избрании меры пресечения для Чауса нет. Видимо, пока решают вопрос о том, по какому делу это должно произойти.

Но, судя по всему, вряд ли по поводу взятки 2016 года, поскольку тогда Чауса получит НАБУ. А, учитывая, как судью вчера "спасали" от антикоррупционеров во время погони, отдавать Чауса в их руки пока не планируют.

Если же официально задерживать Чауса собираются по какому-то другому делу, то неизвестно, открыто оно или нет. Видимо, еще не успели - иначе сложно было бы пояснить, почему СБУ до сих пор прячет судью и отрицает его наличие. То есть с высокой вероятностью против Чауса сейчас только готовят подозрение.

С чем и могла быть связана погоня по улицам Киева - у СБУ просто могли отсутствовать основания для задержания Чауса. И если бы его извлекли из буса под камеры, скандал был бы еще больше.

А зачем все это было?

Между тем, все происходящее вызывает вопрос - а зачем украинским спецслужбам было похищать Чауса (а уже нет практически сомнений, что это сделали они)?

Ведь к моменту похищения все шло к его экстрадиции в Украину.

Высказывались предположения, что таким образом Банковая хотела сделать так, чтоб Чаус не попал в руки НАБУ (а в порядке экстрадиции его бы передали именно НАБУ, как органу, который ведет его дело). Потому что в ОП считали, что НАБУ связано с экс-президентом Петром Порошенко и могло бы замять дело о незаконном вывозе Чауса из Украины в 2016 году.

Но даже если верить этой версии, "спецоперация" с похищением фактически обнуляет ценность возможных показаний Чауса против кого-бы то ни было.

Более того, в будущем уже нынешние руководители Украины могут пойти по уголовной статье за организацию похищения человека.

В общем, пока не очень понятно, как из этой истории будут выпутываться власти. Вероятно, у них надежда на то, что Запад не будет предпринимать какие-то действия по этому поводу против украинского руководство (типа союзники против России все же), а внутри страны скандал удастся постепенно замять.

"Международный треш и позор"

В Сети по поводу погони за Чаусом поднялась волна обсуждений и саркастических комментариев.

"По Чаусу.

Его незаконный вывоз из Украины в 2016 году и похищение в 2021 году дает возможность после очередной смены власти отправить на одну скамью подсудимых и Порошенко (по обвинению в организации бегства в Молдову в 2016 году), и Зеленского (по обвинению в организации похищения в 2021 году).

Уникальный случай.

Это к вопросу о том, почему за ним так все гоняются сейчас", - пишет главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

"Теперь все знают, что он в Украине. Включая Молдову. Поэтому в ближайшее время нас ждет новая волна международных скандалов. Ожидаем дипломатические ноты от Молдовы и - американцев, убежден жестко "впишутся" за НАБУ", - считает политолог Виктор Таран.

Со ссылкой на собеседников из СБУ Таран пишет, как так вышло, что Чаус появился в селе под Винницей.

"После того как ГУР "подбросило" Чауса, СБУ должный были к нему первыми приехать. Аккуратно "запаковать" и перевезти в изолятор на Аскольдов переулок. Но исполнители банально перепутали куда ехать. И это запустило маховик ошибок. Сначала Чаус, который просидел долгое время один в трусах на трассе, решил самостоятельно добраться до ближайшего ОТГ. Логично - жить хочется. Там он и "засветился". К нему рванули НАБУ, которых буквально на мгновение успела опередить СБУ. Повезло", - излагает Таран.

Журналист Владимир Бойко связывает явление Чауса и погоню за ним с увольнением главы Службы внешней разведки Валерия Кондратюка, который, по некоторым данным, курировал это дело (детальнее об этом "Страна" писала здесь).

"Эпическая погоня НАБУинов за детьми лейтенанта Баканова с целью завладеть телом бывшего судьи Николая Чауса вызывает вполне естественный вопрос: а почему Сытник и Калужинской ни пытались отбить Чауса ранее, начиная с 4 апреля 2021, когда сотрудники ГУР МО доставили экс-судью из Молдовы?

В течение почти четырех месяцев Чаус находился в Украине, на базах военной разведки, но НАБУ, вооруженное бронетранспортером и антикоррупционными носками, а не проявляло интереса к его персоне. Но как только организатор похищения Чауса Валерий Кондратюк был освобожден от должности главы Службы внешней разведки, Сытник и Калужинской решили проявить принципиальность. Ты смотри", - пишет Бойко.

Журналист Юрий Ткачев пишет, что "треш" с погоней одного ведомства за другим должен прокомментировать президент.

"Стесняюсь спросить, а гарант Конституции как-то прокомментирует развесёлый трэш с зарубой СБУ и НАБУ за Чауса и погонями в духе голливудских боевиков в центре "европейской столицы""?

"Уже международный дикий треш и позор", - пишет о том же телеведущий Макс Назаровю

Другие удивляются, что власть ведет себя с Чаусом как с "куклой" - похищают, не допускают адвокатов. И это на глазах у всей страны.

"Тут некоторые пишут, что судья - подлец, брал взятки, нечестно судил - и мол, так ему и надо. Смешно. Кем бы ни был судья - его нельзя похищать, если речь о правовой стране. И нельзя заказывать похищение, и адвоката надо пускать - в общем, все, о чем вы читали в романах о старой Европе и смотрели в прекрасных голливудских фильмах", - пишет телеведущая Наталья Влащенко.