Украинские антимонопольщики проверят, не завышаются ли цены при проведении экспресс-тестов на коронавирус в пунктах пропуска через границу.

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины.

В АМКУ поступили жалобы на стоимость тестов. В пунктах пропуска их в обязательном порядке должны проходить иностранцы, которые приезжают в нашу страну из РФ, Великобритании, Индии или Португалии. Заявители также обращаются по поводу процедуры определения тех лабораторий и клиник, которые получают право проводить тестирование в пунктах пропуска на границе.

Антимонопольщики предполагают, что существуют предпосылки для монополизации рынка. По предварительным данным, цены на экспресс-тесты на границе действительно выше, чем в других местах.

Напомним, Антимонопольный комитет ранее проверял цены на такси в Киеве во время транспортного локдауна, которые резко подскочили из-за отсутствия возможности для жителей столицы воспользоваться общественным транспортом.

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