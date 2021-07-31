Киев решил отправить украинских военнослужащих в Боснию и Герцеговину. Там они присоединятся к миротворческой миссии "Алтея", которая проводится с 2004 года.

Об этом на брифинге 30 июля заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

По словам Данилова, Совет национальной безопасности и обороны решил направить украинских военных, чтобы те присоединились к военнослужащим из других стран ЕС в рамках миротворческой миссии "Алтея".

В рамках миссии "Алтея" ее участники наблюдают за выполнением Дейтонского мирного соглашения, подписанного в 1995 году в Париже и положившего конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина 1992-1995 гг. . "Алтею" начали в декабре 2004 года, срок ее действия ООН продлевает ежегодно. Всего в операции принимают участие 20 стран.

Как сообщала "Страна", ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил указ о направлении миротворцев из Украины в Африку. В частности, они будут направлены в Конго.

Также мы писали о том, что украинские миротворцы впервые отправились в Боснию в прошлом году, после того как Комитет по вопросам политики и безопасности Совета ЕС одобрил участие наших военных в миссии "Алтея".