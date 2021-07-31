Управление по защите данных Люксембурга (CNPD) наложило штраф на американскую компанию Amazon, которая купила знаменитую кинокомпанию Metro-Goldwyn-Mayer. Его размер - 746 миллионов евро. Заявленной причиной стало нарушение правил конфиденциальности.

Об этом сообщает Politico.

Решение оштрафовать крупнейшую компанию приняли еще 16 июля. Регулятор постановил, что Amazon в процессе проверки персональных данных пользователей не соблюдает правила Евросоюза о защите данных.

В то же время в компании считают штраф необоснованным и заявили о намерении защищаться в суде. Там полагают, что решение о том, как они показывают пользователям подходящую рекламу, является субъективным, а размер штрафа несоизмерим с тем, какую вину им вменяют.

Орган по защите данных также требует "пересмотра практики", но в документации нет конкретных пунктов, которые стоит изменить.

Напомним, ранее соцсеть Parler подала в суд на Amazon после блокировки своих серверов. Истец утверждал, что компания нарушила антимонопольное законодательство.

Также "Страна" рассказывала, как Минфин США оштрафовал Amazon за поставки товаров в аннексированный Крым. Тогда компания свою вину признала и пообещала оплатить штраф. Тогда же выяснилось, что компания нарушает ограничения, наложенные на Иран и Сирию.