США уволят 182 сотрудника дипломатических представительств США в России из-за запрета Москвы нанимать на работу иностранцев и граждан третьих стран.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает пресс-служба американского Госдепа.

Речь о людях, которые работают в американских консульствах в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке. По словам Блинкена, увольнения являются вынужденными и связаны лишь с решением власти РФ. Американский госсекретарь поблагодарил сотрудников за их работу.

При этом Блинкен выразил уверенность, что Штаты продолжат поддерживать стабильные и предсказуемые отношения с РФ, а также выполнять свои обязательства.

На такие требования власти России пошли после аналогичных требований властей США, а также скандала с отъемом российской дипломатической собственности в США. Также в России заявляли о блокировке США назначения дипломатического персонала даже в находящийся в Нью-Йорке ООН.

Как сообщала "Страна", исполняющая обязанности посла США временная поверенная Кристина Квин вернулась в Украину.

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